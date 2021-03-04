Глейхенгауз раскрыл детали перехода Косторной от Плющенко к Тутберидзе

Тренер и хореограф отделения «Хрустальный» спортивной школы «Самбо-70» Даниил Глейхенгауз подтвердил факт проведения переговоров о переходе фигуристки Алены Косторной в группу Этери Тутберидзе. При этом он подчеркнул, что сделка еще не осуществлена, и спортсменка тренируется в академии Евгения Плющенко.

«У нас действительно состоялась встреча с Аленой, решение будет принято позже, в течение одного — двух дней. Об ее форму сказать нечего, мы еще ничего не видели. Слухи о том, что она уже у нас тренируется — неправда. Она не может у нас тренироваться, для этого ей надо разорвать контракт. Там есть финансовые нюансы», — цитирует Глейхенгауза «СЭ».

Косторная завоевала золото чемпионата Европы 2020 года в Граце. Также она является победительницей финала Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата России.

Летом 2020 года она перешла от Тутберидзе к Плющенко, который ранее подтвердил желание спортсменки вернуться к бывшему тренеру.