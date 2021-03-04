Россиянки поднялись на одну позицию после дисквалификации Украины в эстафете

Организаторы восьмого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место, пересмотрел результаты женской эстафетной гонки, состоявшейся 4 марта.

Результатом этого стала дисквалификация украинской сборной, которую представили Дарья Блашко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Елена Пидгрушная. Причиной наказания в отношении украинок послужило нарушение правил при передаче эстафеты. В частности, Меркушина передала эстафету Пидгрушной вне коридора.

Украинская команда завершила гонку, показав четвертый результат, однако затем была дисквалифицирована. Таким образом, с восьмого на седьмое место поднялась женская сборная России.

Ранее сообщалось, что победу в эстафете одержали биатлонистки из Швеции.