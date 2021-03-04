Глава ФФККР о возвращении Косторной к Тутберидзе: это вселенская катастрофа?

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков поделился комментарием решения фигуристки Алены Косторной покинуть академию Евгения Плющенко и вернуться к своей бывшей наставнице Этери Тутберидзе.

«Ну, вернулась Косторная к Тутберидзе. Ну и что? Это вселенская катастрофа, что ли? Мне нечего сказать по поводу возвращения Косторной в группу Этери Георгиевны», — приводит слова главы ФФККР Metaratings.ru.

Косторная завоевала золото чемпионата Европы 2020 года в Граце. Также она является победительницей финала Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата России.

Летом 2020 года она перешла от Тутберидзе к Плющенко, который ранее подтвердил желание спортсменки вернуться к бывшему тренеру.