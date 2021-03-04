Глава ФФККР о возвращении Косторной к Тутберидзе: это вселенская катастрофа?
Антон Борисов
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков поделился комментарием решения фигуристки Алены Косторной покинуть академию Евгения Плющенко и вернуться к своей бывшей наставнице Этери Тутберидзе.
«Ну, вернулась Косторная к Тутберидзе. Ну и что? Это вселенская катастрофа, что ли? Мне нечего сказать по поводу возвращения Косторной в группу Этери Георгиевны», — приводит слова главы ФФККР Metaratings.ru.
Косторная завоевала золото чемпионата Европы 2020 года в Граце. Также она является победительницей финала Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата России.
Летом 2020 года она перешла от Тутберидзе к Плющенко, который ранее подтвердил желание спортсменки вернуться к бывшему тренеру.