Перенесший инфаркт Романцев переведен из реанимации в обычную палату

Бывший пресс-атташе московского «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал о состоянии экс-наставника красно-белых Олега Романцева.

2 марта бывший 67-летний специалист был госпитализирован в Москве с инфарктом. Ему была проведена операция.

«Сегодня в полдень Олега Ивановича перевели из реанимации в палату. Голос относительно бодрый. Все это радует. Но пока звонками, даже с пожеланиями скорейшего выздоровления, лучше не беспокоить», — написал Трахтенберг в Twitter.

Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 по 2003 год с перерывом на сезон-1996. Под его руководством красно-белые восемь раз становились чемпионами России, а также трижды завоевали Кубок страны. В Лиге чемпионов команда доходила до полуфинала.

Ранее Романцев поблагодарил болельщиков за поддержку.