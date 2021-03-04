Тарасова призвала Косторную извиниться на всю страну

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала действующую чемпионку Европы в женском одиночном катании Алену Косторную извиниться на всю страну. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, без этого обсуждать вопрос потенциального возвращение в группу Этери Тутберидзе нельзя.

«Она громко, на всю страну, уходила, теперь ей надо на всю страну извиняться, просить и ждать решения мастера», — сказала Тарасова.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о возможном возвращении Алены Косторной в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.