«Фиорентина» Кокорина в домашней игре уступила «Роме»

В очередном матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу «Фиорентина» проиграла «Роме».

Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Леонардо Спинаццола и Амаду Диавара.

Также Спинаццола отправил мяч в собственные ворота.

После этого успеха римляне набрали 47 очков и поднялись на пятую строчку в турнирной таблице Серии А.

Ранее сообщалось, что в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» оказалась сильнее «Кротоне».