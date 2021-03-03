ACA не собирается отпускать Мирзаева: он должен провести еще три боя

Вице-президент российского промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Асланбек Бадаев высказался о ситуации с контрактом бойца Расула Мирзаева.

Ранее 34-летний боец заявил о желании попробовать силы в Bellator. На счету Мирзаева 18 побед и 3 поражения в ММА.

«Да, по времени его контракт истек. Но Мирзаев провел три боя, и три у него осталось. Была пандемия — это автоматическое продление контракта на полгода. Бойцы бездействовали, переносились турниры. Сейчас у Мирзаева отменился поединок. Да, не по вине Расула, но нам от этого не легче. Мы хотели задействовать наш важный актив, ценный, но он не подрался. И мы сейчас соберем все эти моменты и отправим их менеджеру Расула. Свои три боя у нас он еще должен провести», — сказал Бадаев в интервью Sport24.

Бадаев подчеркнул, что в ближайшее время отпускать Мирзаева ACA не намерена.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко испортил отношения с «Ахматом» из-за своих проблем с алкоголем.