Жену Павла Мамаева нашли в квартире без сознания

Жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева была найдена без сознания в Москве в своей квартире, сообщает телеграм-канал Baza.

Друзья Аланы Мамаевой нашли ее без сознания. Женщину госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. По информации источника, Мамаева могла совершить попытку самоубийства.

Накануне Мамаева уличила супруга в измене. Алана опубликовала на своей странице в «Instagram» паспортные данные и фото 29-летней испанки, которую подозревает в связи с мужем во время зимних сборов «Ростова» в Испании.

«Мой муж опять начал гулять. Думал, что в Испании никто не узнает. У меня всё. Спасибо за сборы, ФК «Ростов», — написала Мамаева. И позже дополнила Stories Instagram: «Иногда давать кому-то второй шанс — это как давать вторую пулю тому, кто в первый раз в вас не попал, потому что промахнулся. Дай человеку второй шанс — и он подарит тебе такой опыт, что после этого никто и никогда не получит от тебя даже первого шанса», — написала Мамаева в .

Та самая испанка Ирен Гарсия Морено чуть позже сообщила об угрозах со стороны Мамаевой.

Ранее сообщалось, что Супруга Мамаева высказалась об очередной измене футболиста.