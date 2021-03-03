Супруга Мамаева высказалась об очередной измене футболиста
Алана Мамаева, супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, рассказала об очередной измене футболиста.
Жена футболиста поделилась, что уличила супруга в еще одной измене. По ее признанию, это произошло на зимних сборах ростовской команды, которые проходили в Испании.
«Иногда давать кому-то второй шанс — это как давать вторую пулю тому, кто в первый раз в вас не попал, потому что промахнулся. Дай человеку второй шанс — и он подарит тебе такой опыт, что после этого никто и никогда не получит от тебя даже первого шанса», — написала Мамаева в Stories Instagram.
Стоит отметить, что Мамаева уже говорила об изменах супруга, информация об этом появилась во время уголовного дела, где игрок проходил фигурантом.
Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев подали кассационную жалобу.