Новичок ЦСКА поделился мнением о Гончаренко

Норвежский полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен поделился мнением о главном тренере армейской команды Викторе Гончаренко, передает Sport24.

Хавбек отметил, что для него неважно, как себя ведет специалист и в какой манере тренирует. Главной своей целью Бохинен назвал помощь тренеру и команде.

«Он довольно спокойный, ему присуще самообладание, но, без сомнения, если будет нужно, то он может «взорваться» – это показывает его страсть к футболу», — заявил футболист.

Бохинен пополнил состав армейцев в феврале.

Ранее сообщалось, что новичок ЦСКА назвал сумасшествием происходящее на дорогах Москвы.