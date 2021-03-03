Новичок ЦСКА поделился мнением о Гончаренко
Анастасия Мартыненко
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Норвежский полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен поделился мнением о главном тренере армейской команды Викторе Гончаренко, передает Sport24.
Хавбек отметил, что для него неважно, как себя ведет специалист и в какой манере тренирует. Главной своей целью Бохинен назвал помощь тренеру и команде.
«Он довольно спокойный, ему присуще самообладание, но, без сомнения, если будет нужно, то он может «взорваться» – это показывает его страсть к футболу», — заявил футболист.
Бохинен пополнил состав армейцев в феврале.
Ранее сообщалось, что новичок ЦСКА назвал сумасшествием происходящее на дорогах Москвы.