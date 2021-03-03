Матчи 21-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Розанове
Анастасия Мартыненко
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Матчи 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о комментаторе Юрии Розанове, который скончался в 59 лет.
Информация об этом появилась в Telegram-канале Лиги.
«РПЛ выражает искренние и глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Юрия Альбертовича. Матчи 21-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Юрии Альбертовиче», — указано в сообщении.
Комментатор скончался 3 марта. Розанов на протяжении долгого времени боролся с раком. С мая по ноябрь 2019 года был вынужден оставить работу из-за того, что лечился, однако затем вновь приступил к комментированию, при этом продолжая лечение.
Ранее сообщалось, что скончался комментатор Юрий Розанов.