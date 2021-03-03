Василевского назвали лучшим голкипером НХЛ
Анастасия Мартыненко
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Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» Рик Боунесс поделился мнением о голкипере «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрее Василевском, передает пресс-служба Лиги.
В матче регулярного чемпионата против «Далласа» Василевский оформил шатаут, совершив 28 сэйвов. Примечательно, что этот поединок стал третьим «сухим» подряд для голкипера.
«Если бы сегодня в воротах стоял любой другой вратарь, кроме Василевского, мы бы забили несколько голов. Он был великолепен. Вот почему Василевский является лучшим вратарем в лиге», — заявил специалист.
Ранее сообщалось, что Василевский признан главной звездой дня в НХЛ.