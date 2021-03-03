«Уфа» и «Урал» назвали составы на матч 1/8 финала Кубка России

«Уфа» и «Урал» объявили стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка России.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Плиев, Табидзе, Йокич, Урунов, Мрзляк, Бизоза, Милетич, Жамалетдинов, Андрич.

«Урал»: Коновалов, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Йовичич, Калинин, Егорычев, Мишкич, Гаджимурадов, Ибрахимай, Панюков.

Поединок состоится в 12.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Стоит отметить, что матч должен был состояться в феврале, однако был перенесен из-за сильных холодов в «Уфе».

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Уфы» назвал наставника «Спартака» Тедеско заложником.