Туктамышева рассказала о планах на чемпионат мира

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своих планах на чемпионат мира — 2021.

Спортсменка, которая занимается в группе Алексея Мишина, начала учить тулуп в четыре оборота, однако подготовку прыжка сбил коронавирус, которым она переболела. Она отметила, что на мировом первенстве в программы необходимо включать стабильные элементы.

«Четверной тулуп есть в планах, но после болезни он еще не получается стабильно. Думаю, на ЧМ важнее будет откатать две программы чисто, чем идти на риск. Но мы посмотрим. У меня жизнь меняется по щелчку пальцев», — заявила фигуристка в подкасте «Чистый хвост».

Ранее сообщалось, что Туктамышева отреагировала на попадание на ЧМ-2021.