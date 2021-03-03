Экс-тренер «Уфы» назвал наставника «Спартака» Тедеско заложником

Российский тренер Вадим Евсеев критично высказался о положении главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско в команде.

После возобновления сезона «Спартак» потерпел два поражения — сначала был проигрыш «Динамо» в 1/8 финала Кубка России, а затем подопечные Тедеско уступили казанскому «Рубину» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Раньше у «Спартака» были игроки индивидуально более сильные. Тренер заложник. Играет с теми, кто есть. И после 4 поражений команда оказалась в непростой ситуации», — написал Евсеев в своем Instagram.

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