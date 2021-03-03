Капризов рассказал о своей адаптации в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал о своей адаптации в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает официальный сайт Лиги.

Хоккеист признался, что адаптироваться ему помог успешный дебют. Впервые за «Миннесоту» Капризов сыграл в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Кингз», шайба Капризова стала победной в овертайме, а всего в поединке он набрал три очка, отдав еще две результативные передачи.

«Каждому новичку в этой лиге важно побыстрее почувствовать, что он может здесь играть. Уверенности такой дебют, конечно, добавил. Но сейчас, по прошествии времени, об этом уже совсем не думаешь», — заявил форвард.

Ранее сообщалось, что Капризов признан второй звездой матча «Миннесота» — «Лос-Анджелес».