Группу Тутберидзе пополнила фигуристка с четверным прыжком
Виктория Алексеева
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13-летняя фигуристка Елизавета Берестовская будет тренироваться в группе российского специалиста Этери Тутберидзе.
Информация об этом появилась в Instagram тренера ЦСКА Сергея Давыдова.
«Во избежание вопросов, деликатно сообщаем сами. Лиза Берестовская перешла в группу Этери Тутберидзе, прекрасного, опытного наставника. Мы желаем Лизе долгого спортивного и только победного роста», — указано в сообщении.
Берестовская владеет четверным прыжком — тулупом. В феврале спортсменка стала пятой на юниорском первенстве России.
Ранее сообщалось, что Загитова представит новую программу на шоу Тутберидзе.