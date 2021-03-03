Группу Тутберидзе пополнила фигуристка с четверным прыжком

13-летняя фигуристка Елизавета Берестовская будет тренироваться в группе российского специалиста Этери Тутберидзе.

Информация об этом появилась в Instagram тренера ЦСКА Сергея Давыдова.

«Во избежание вопросов, деликатно сообщаем сами. Лиза Берестовская перешла в группу Этери Тутберидзе, прекрасного, опытного наставника. Мы желаем Лизе долгого спортивного и только победного роста», — указано в сообщении.

Берестовская владеет четверным прыжком — тулупом. В феврале спортсменка стала пятой на юниорском первенстве России.

Ранее сообщалось, что Загитова представит новую программу на шоу Тутберидзе.