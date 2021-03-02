Ибрагимович вновь упрекнул Леброна в активной политической позиции

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вновь упрекнул форварда клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в активной политической позиции.

Ранее футболист заявил, что спортсмены не должны лезть в политику. В ответ американский баскетболист заявил, что никогда не будет молчать о несправедливости, а также напомнил шведу, что тот выступал против расизма в своей стране.

«Расизм и политика — это разные вещи. Мы, спортсмены, объединяем мира, а политики его разделяют. Мы не занимаемся другими вещами, потому что у нас это плохо получается, иначе я был бы в политике. Таково мое сообщение», — цитирует Ибрагимовича Football Italia.

Ранее пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о борьбе с социальным неравенством.