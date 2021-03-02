Дочь Тутберидзе выиграла в финале юниорского Кубка России в танцах на льду

Дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным, завоевала золото в финале Кубка России по фигурному катанию среди юниров в соревнованиях танцевальных пар.

По сумме двух программ дуэт получил 186,38 балла. Второе место заняли Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол (171,38). Третьими стали Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев (163,13).

Финал Кубка России проходит в Москве на арене «Мегаспорт».

Ранее сообщалось, что фигуристка Софья Акатьева стала победительницей финала Кубка России среди юниоров.

Фигурное катание. Кубок России. Юниоры. Финал. Танцы на льду

1. Диана Дэвис / Глеб Смолкин — 186,38

2. Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол — 171,38

3. Ангелина Лазарева / Максим Прокофьев — 163,13