Косторная попала в список запасных сборной России на чемпионат мира

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал на официальном сайте список запасных сборной России по фигурному катанию на чемпионате мира в Стокгольме.

В резервный состав попали одиночницы Алена Косторная и Елизавета Нугуманова, представители мужского одиночного катания Дмитрий Алиев и Петр Гуменник, спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также выступающие в танцах на льду Аннабель Морозова / Андрей Багин и Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме пройдет с 22 по 28 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом ФФККР.

Ранее призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух поделился мнением о составе сборной России.