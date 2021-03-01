Фигуристка Туктамышева отреагировала на попадание на ЧМ-2021
Вадим Балканов
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Елизавета Туктамышева отреагировала на попадание на чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме. Соответствующий пост 24-летняя спортсменка опубликовала в своем Instagram.
«Oh, shit, here we go again», — подписала фото фигуристка, добавив хэштег #Stockholm2021.
Напомним, что Туктамышева становилась победительницей мирового первенства в 2015 году.
Ранее хореограф Илья Авербух поделился мнением о составе сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию.