КДК РФС рассмотрит удаление тренера «Локомотива» Николича в игре с ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаление главного тренера московского «Локомотива» Николича в игре 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание состоится 3 марта.

«По Премьер-лиге мы рассмотрим текущие вопросы — скандирования и нарушения санитарного регламента. Плюс удаление Николича. Он вызван на заседание, оно пройдет 3 марта в режиме видеоконференции», — заявил глава комитета Ашот Хачатурянц.



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