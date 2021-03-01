Знарок ответил на вопрос о возможном переходе Панарина в «Спартак»

Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» Олег Знарок ответил на вопрос об интересе к форварду команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину.

«Вбросы про Панарина в «Спартаке»? Вы, наверное, по-другому хотели задать вопрос? Я готовлюсь к плей-офф, а вы сейчас раскачиваете обстановку», — цитирует Знарка «Чемпионат.com».

Ранее экс-наставник подольского «Витязя» Андрей Назаров заявил, что в 2011 году Панарин в баре отеля в Риге несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Бывший тренер отметил, что игроку грозил тюремный срок, однако ему удалось избежать наказания.

По информации СМИ, «Рейнджерс» рассматривают вариант выкупа контракта россиянина. «Спартак» считают основным вариантом для хоккеиста в КХЛ.

Ранее защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев назвал ужасным поступок Назарова по отношению к Панарину.