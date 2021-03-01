Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала на официальном сайте состав национальной команды на чемпионат мира в Стокгольме.

Женское катание: Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева.

Мужское катание: Михаил Коляда, Евгений Семененко.

Парное катание: Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов.

Танцы на льду: Александра Степанова / Иван Букин, Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме пройдет с 22 п 28 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом ФФККР.

Ранее тренер Алексей Мишин предвосхитил попадание Туктамышевой на чемпионат мира.