«Спартак» проиграл «Рубину» и упустил шанс подняться на второе место в РПЛ

Московский «Спартак» проиграл казанскому «Рубину» в матче 20-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Джордже Деспотович.

На 45+3 минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник красно-белых Роман Зобнин. На 71-й минуте хавбек казанской команды Оливер Абильгор также получил второй «горчичник» и покинул поле.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 20 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» набрал 31 очко и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. «Спартак» (35) упустил возможность подняться с четвертой на вторую строчку.

В следующем туре «Спартак» примет «Краснодар», а «Рубин» в Казани сыграет с петербургским «Зенитом».

Ранее фанаты «Спартака» вывесили баннер в поддержку главного тренера команды Доменико Тедеско.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур

«Спартак» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 0:2

Голы: 0:1 — Деспотович, 53; 0:2 — Деспотович, 89.

Удаления: Зобнин, 45+3 — Абильгор, 71.