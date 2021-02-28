Россиянин Анкалаев одолел украинца Крылова в соглавном бою турнира UFC Vegas 20

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Российский боец Магомед Анкалаев одолел украинского спортсмена Никиту Крылова в соглавном бою турнира UFC Vegas 20.

Бойцы провели в октагоне заявленные три раунда, после чего судьи приняли решение единогласно присудить победу российскому спортсмену — 29-28, 29-28, 29-28.

Анкалаев одержал 15-ю победу при одном поражении. Для Крылова это поражение стало восьмым в 35 поединках.

Ранее сообщалось, что россиянин Гришин проиграл американцу Джейкоби на турнире UFC Vegas 20.