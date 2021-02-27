«Филадельфия» Проворова всухую переиграла «Баффало»
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» оказалась сильнее «Баффало Сейберз».
Встреча прошла в Баффало на арене «КиБанк Центр» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой гостей со счетом 3:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Шон Кутюрье, Шейх Гостисбехер и Скотт Лоутон.
Российский защитник «летчиков» Иван Проворов очков в этом поединке не набрал.
Ранее определились пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2021.