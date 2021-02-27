Мошенники обманом захватили квартиру тещи комментатора Гусева
Вадим Балканов
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Мошенники обманом захватили квартиру тещи известного спортивного комментатора Виктора Гусева. Об этом сообщает ТАСС.
Злоумышленники представились сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации и, введя в заблуждение пенсионерку, завладели ее недвижимым имуществом.
По фактам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
Ранее сообщалось, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак нашел позитив в ничейной игре против «Ростова» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).