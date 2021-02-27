Лидеры «Шальке» потребовали уволить назначенного в декабре тренера

Лидеры немецкого «Шальке» потребовали от руководства уволить главного тренера команды Кристиана Гросса, сообщает Sport1.

С таким требованием игроки обратились к спортивному директору клуба Йохену Шнайдеру. По их мнению, специалист — слабый и не соответствует уровню клуба, а также путает игроков и называет их чужими именами. При этом Шнайдер футболистам отказал.

Гросс был назначен в декабре 2020 года. Он стал четвертым тренером за сезон.

«Шальке» расположился на последнем месте турнирной таблицы Бундеслиги, набрав девять очков за 22 матча.

Ранее сообщалось, что Тедеско ответил на вопрос об уходе в «Шальке».