Йохауг выиграла скиатлон на ЧМ, две россиянки — в топ-10

Норвежская лыжница Терезе Йохауг стала победительницей скиатлона на чемпионате мира по лыжным гонкам.

Норвежка показала время 38:35.50. На втором месте расположилась шведская лыжница Фрида Карлссон, которая отстала от лидера на +30.00, замкнула тройку лидеров еще одна представительница Швеции — Эбба Андерссон (+30.20).

Лучший результат среди россиянок показала Татьяна Сорина, которая пришла восьмой (+1:23.30), Яна Кирпиченко стала 10-й (+1:30.00), Юлия Ступак — 11-я (+1:30.00), Наталья Непряева — 16-я (+2:04.30).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что Сундлинг выиграла классический спринт на ЧМ, россиянки не вышли в финал.