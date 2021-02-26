Вратарь сборной Португалии умер спустя четыре дня после остановки сердца

Вратарь сборной Португалии по гандболу и «Порту» Альфредо Кинтана скончался в возрасте 32 лет. Об этом сообщила пресс-служба португальского клуба.

22 февраля во время подготовки к матчу Лиги чемпионов с белорусским «Мешковым» из Бреста у Кинтаны остановилось сердце. Клубные врачи привести гандболиста в чувство не смогли. Признаки жизни спортсмен подал практически через час после случившегося, когда его уже доставили в реанимационное отделение больницы и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. У португальца был обнаружен отек мозга, вызванный длительной остановкой сердца.

Спустя четыре дня он скончался.

Пресс-служба «Мешкова» уже передала слова соболезнования родным и близким Кинтаны.

Agora temos uma missão: contar a quem não viu as histórias, as defesas, os jogos e o privilégio que foi ter �������������� ���������������� a defender a nossa baliza ��⚪#FCPorto #FCPortoSports pic.twitter.com/G0u35i5c5C — FC Porto (@FCPorto) February 26, 2021