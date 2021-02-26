Нина Мозер возобновила тренерскую карьеру

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер объявила о возобновлении тренерской деятельности. В марте 2018 года после зимних Олимпийских игр в Пхенчхане она приостановила карьеру. По словам 56-летней специалистки, она будет работать с двумя взрослыми парами и одной юниорской. Два дуэта находятся на стадии формирования, а пара Алина Пепелева/Роман Плешков выступят в финале Кубка России.

«Возвращаюсь, потому что соскучилась, отдохнула и чувствую, что могу начинать заново с новым поколением ребят. Мне это интересно. Поняла это в декабре, когда посмотрела какой-то турнир и вдруг поняла, что недовольна ошибками фигуристов, которые тренируются у нас на катке. Я как старший тренер видела все и как-то громко крикнула, находясь в собственной квартире. Тогда я поняла — все, пора возвращаться», — приводит слова Мозер РИА «Новости».

На Олимпиаде-2014 в Сочи под руководством Мозер спортивная пара Татьяна Волосожар/Максим Траньков завоевала золото в командных соревнованиях и парном катании, а дуэт Ксения Столбова/Федор Климов в тех же дисциплинах взял золото в командном турнире и серебро в парном. На Играх-2018 в Пхенчхане пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Наталья Забияко/Александр Энберт стали серебряными призерами в командных соревнованиях.