Тедеско ответил на вопрос об уходе в «Шальке»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отреагировал на слухи о том, что он может вернуться в «Шальке».

Специалист, который покинет красно-белых по окончании нынешнего сезона, уже работал с немецким клубом в период с 2017 по 2019 год.

«Могу сказать, что я еще не думал о том, что будет в моей жизни летом... В настоящий момент я сконцентрирован на работе в «Спартаке». Такие новости важны для СМИ, но никак не для меня, — цитирует Тедеско Sport24.

Отметим, что «Спартак» с 35 очками занимает третье место в текущем розыгрыше чемпионата России. Впереди идут «Зенит» (41) и ЦСКА (38).

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