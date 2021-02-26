Мусаев прояснил ситуацию с Сафоновым и Уткиным

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прояснил ситуацию вокруг голкипера команды Матвея Сафонова и полузащитника Даниила Уткина, передает ТАСС.

По информации «Спорт-Экспресс» оба футболиста перестали попадать в стартовый состав из-за разногласий с руководством команды по поводу финансовых аспектов новых контрактов.

«Уткин и Сафонов не так давно продлили свои контракты на лучших условиях. Они счастливы тем, сколько получают. Сафонов травмировался, у него травма сухожилия, у Уткина повреждение связки колена», — заявил специалист.

25 февраля «Краснодар» проиграл «Динамо» из Загреба со счетом 0:1 и завершил выступление в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что Мусаев рассказал о главных ошибках «Краснодара».