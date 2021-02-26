«Милан» пробился в 1/8 финала Лиги Европы благодаря правилу выездного гола
Анастасия Мартыненко
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«Милан» стал еще одним участником 1/8 финала Лиги Европы.
Во втором матче 1/16 финала турнира итальянская команда сыграла вничью с сербской «Црвеной Звездой» — 1:1. В первом поединке, который состоялся в Белграде, также был зафиксирован ничейный результат — 2:2.
Таким образом, итальянский клуб вышел в следующую стадию благодаря правилу выездного гола — в Сербии «Милан» забил два мяча, в то время как «Црвена Звезда» в Италии оформила один гол.
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» переиграло «Брюгге» и вышло в 1/8 финала Лиги Европы.
Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
«Милан» (Италия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 1:1
Голы: 1:0 — Кессье (пенальти), 9; 1:1 — Бен Набуан, 24.