Российский лыжник Ретивых поразмышлял о соперничестве с норвежцами на ЧМ

Российский лыжник Глеб Ретивых поделился мнением о соперничестве с норвежскими спортсменами на чемпионате мира, передает ТАСС.

25 февраля на мировом первенстве состоялись спринтерские гонки. По итогам мужского старта Александр Большунов занял четвертое место, а Сергей Устюгов стал пятым. Весь пьедестал заняли норвежские спортсмены. В женских соревнованиях российские лыжницы не смогли пробиться в финал.

«Это говорит о многом, хотя всю свою подготовку скрывались в Норвегии. Не думаю, что после сегодняшней гонки у них вся команда провалится, напротив, в очередной раз у них будет очень тяжело отобрать золотую медаль», — заявил Ретивых.

Ранее сообщалось, что Вяльбе подвела итоги спринтерских гонок на чемпионате мира.