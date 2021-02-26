Менеджер ММА критично высказался о тренере сборной России Черчесове

Азамат Бостанов, представитель Александра Емельяненко, Магомеда Исмаилова и других бойцов ММА, критично высказался о главном тренере сборной России по футболу Станиславе Черчесове, передает Eurosport.

Бостанов заявил, что Черчесов является человеком с «безумным чувством собственной важности», что подтверждается в его словах и поступках. Также он подчернул, что у специалиста есть черта побратимства, что он показал, когда позвал в сборную вратаря Владимира Габулова.

«Интервью, где он выставил в нехорошем свете братьев Миранчуков, Чалова, тому подтверждение. Есть негласное правило: выигрывает команда, проигрывает тренер. Он всегда должен брать удар на себя, а не искать виновных и кого-то обвинять», — заявил менеджер.

Ранее сообщалось, что Черчесов посоветовал привиться российской вакциной «Спутник V».