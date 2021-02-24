Полузащитник «Ростова» Байрамян трогательно попрощался с Еременко

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян трогательно попрощался с Романом Еременко, расторгнувшим контракт с донским клубом по семейным обстоятельствам.

«Ромарио, ты для меня человек с большим сердцем! Я буду скучать. Благодарен за все, мой друг!» — написал Байрамян в Instagram.

В составе желто-синих Еременко сыграл 47 матчей, в которых забил десять голов и отдал пять результативных передач.



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