Полузащитник «Ростова» Байрамян трогательно попрощался с Еременко
Вадим Балканов
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян трогательно попрощался с Романом Еременко, расторгнувшим контракт с донским клубом по семейным обстоятельствам.
«Ромарио, ты для меня человек с большим сердцем! Я буду скучать. Благодарен за все, мой друг!» — написал Байрамян в Instagram.
В составе желто-синих Еременко сыграл 47 матчей, в которых забил десять голов и отдал пять результативных передач.
Ранее главный тренер «Львова» Виталий Шумский попытался оправдать национализм.