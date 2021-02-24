Олимпийский чемпион Кафельников назвал Панарина патриотом России

Олимпийский чемпион 2000 года по теннису в мужском одиночном разряде Евгений Кафельников в интервью «Советскому спорту» назвал форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина патриотом России.

По его мнению, хоккеист стал заложником своих слов касательно политической ситуации в стране.

«Панарин любит свою страну, он патриот. Я ему желаю оставаться самим собой, быть честным и искренним. Я его вижу именно таким», — сказал теннисист.

Также Кафельников заявил, что скандал с Панариным является частью большого плана, смысл которого заключается в дискредитации человека и подрыве его репутации.

Ранее сообщалось, что защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился мнением о ситуации с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.