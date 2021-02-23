73-летний президент «Реала» вылечился от коронавируса

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес излечился после перенесенного коронавируса.

В официальном заявлении «сливочных» говорится, что все медицинские тесты на наличие COVID-19 в организме, сданные Пересом за последние 48 часов, показали отрицательный результат. Отмечается, что он не полетит с командой на матч Лиги чемпионов против «Аталанты», но встретится с командой перед отбытием в Италию.

О том, что 73-летний функционер заразился опасной инфекцией, стало известно в начале февраля. Болезнь у Переса проходила бессимптомно.

Ранее сообщалось, что успешное лечение после заражения COVID-19 прошел главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.