Экс-игрока «Боруссии» и «Реала» будут судить за детскую порнографию

Бывший защитник «Реала» и дортмундской «Боруссии» Кристоф Метцельдер обвиняется в распространении детской порнографии, дело уже передано в суд, сообщает Der Taggespiegel.

Сообщается, что Метцельдер не снимал и не участвовал в создании порнографии с несовершеннолетними, но футболист подтвердил, что хранил на своем телефоне и отправлял порнографические материалы трем людям.

В телефоне Метцельдера найдено 297 файлов с детской и юношеской порнографией, и теперь ему грозит три года тюрьмы. Первое слушание по делу в окружном суде Дюссельдорфа назначено на 29 апреля.

Ранее сообщалось, что в правоохранительные органы на Метцельдера пожаловалось его невеста.