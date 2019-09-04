Хранил детскую порнографию: невеста сдала экс-защитника «Реала»

Известный футболист, бывший игрок «Шальке-04», «Реала» и дортмундской «Боруссии» Кристоф Метцельдер обвиняется в распространении детской порнографии.

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Как сообщил журналист Танкреди Палмери со ссылкой на Bild, на 38-летнего немца пожаловалась в правоохранительные органы собственная возлюбленная.

«Метцельдер обвиняется в распространении детской порнографии. Немецкая полиция получила ордер на обыск и конфисковала его компьютер и мобильный телефон. Полицию известила невеста Кристофа, после того как он якобы послал ей 15 фотографий детской порнографии в «мессенджере»,

— написал журналист в твиттере.

Прокуратура Гамбурга уже подтвердила, что ведет расследование в отношении Метцельдера.

Следователи даже пришли к Кристофу в спортивную школу Хеннеф, где в настоящий момент экс-футболист проходит тренерские курсы. У мужчины конфисковали телефон, сопроводили до дома в Дюссельдорфе, где провели обыск и изъяли для обследования компьютер немца.

Метцельдер завершил карьеру игрока в 2014 году. В его активе есть чемпионства Германии и Испании, добытые с «Боруссией» и «Реалом».

«Я хорошо могу представить себя в должности менеджера или же председателя правления в каком-нибудь профессиональном клубе. Но изначально я ставил перед собой иные задачи, связанные и с тем, чтобы учиться… Это напряженное время, полное работы, однако оно дает мне спокойствие. И если я получу предложение, то рассмотрю его», — делился планами на будущее с Die Welt Метцельдер, до недавних пор работавший экспертом и комментатором на немецком ТВ.

Что же касается сборной Германии, то за «бундесманшафт» Кристоф Метцельдер отыграл 47 матчей, став серебряным и бронзовым медалистом чемпионатов мира.

В контексте громкой новости о немецком защитнике нельзя не заметить, что подобные случае в мире спорта далеко не единичны.

Так в январе 2018 года 54-летний бывший врач национальной сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара был осужден за растление несовершеннолетних спортсменок и приговорен к 175 годам тюремного заключения. Было установлено, что специалист изнасиловал более 140 юных легкоатлеток, среди которых оказались олимпийские чемпионки Симона Байлс, Александра Райсман, Габриэлла Дуглас и Маккайла Марони.

Помимо эпизодов с сексуальными домогательствами Нассар, как и Метцельдер, был осужден за хранение детской порнографии у себя дома. Арест врача спровоцировал серьезные изменения в американском спорте: пост вице-президента американской Федерации гимнастики была вынуждена покинуть Ронда Фейн, заявившая о необходимости провести «масштабную реорганизацию для улучшения условий работы и безопасности спортсменов». Также в отставку подала глава федерации спортивной гимнастики страны Керри Перри.

Нельзя не вспомнить и один из самых громких случаев педофилии в истории футбола. Полузащитник сборной Англии Адам Джонсон зимой 2016 года сознался в том, что имел половой контакт с 15-летней девушкой.

Как информировали британские СМИ, футболист познакомился с пострадавшей в социальных сетях. Она являлась фанаткой «Сандерленда», за который играл Джонсон. По прошествии нескольких встреч у девушки вспыхнули чувства к известному спортсмену, и она влюбилась в футболиста: юная фанатка дожидалась атлета возле стадиона после игр и просила автографы. Игрок стал отвечать болельщице.

Следствие сообщило, что до момента их первой встречи молодые люди написали друг другу около тысячи сообщений. Переписка переросла в личные встречи, на одной из которых, по версии полиции, у Адама и состоялась связь с несовершеннолетней девушкой.

Поначалу Джонсон все отрицал, признавшись лишь в поцелуях, а имя его жертвы держалось в тайне по требованию родителей. Однако затем, после предъявления неопровержимых улик, футболисту ничего не оставалось, кроме как сознаться в содеянном.

Сразу после признания Джонсона в связи с подростком клуб разорвал с ним контракт, а коллеги и фанаты подвергли спортсмена жесткой критике.

Как итог, футболист был приговорен к шести годам тюрьмы, но уже 22 марта 2019 года игрок вышел на свободу, отбыв половину срока.