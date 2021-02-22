Шлеменко считает, что народ России истребляется «алкогольным геноцидом»

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал Sport24, почему является ярым борцом с алкоголизацией России.

Шлеменко неоднократно высказывался о вреде алкоголя и признался, что в последний раз употреблял спиртное еще в школе.

«Я не сторонник здорового образа жизни. Я просто не хочу, чтобы умерла моя страна и мой народ. Он истребляется алкогольным геноцидом. И Александр Емельяненко — типичный пример. Знаешь, сколько людей пропало уже там, в этой могиле? Прикол в чем: я борюсь, продвигаю сухой закон, в своем городе бутылки у алкашей забираю, в помойку выливаю, и они меня ненавидят!» — сказал Шлеменко.

Ранее сообщалось, что скандальный боец Вячеслав Дацик сравнил Шлеменко и Хабиба Нурмагомедова.