ФНС подала в суд на ресторан Семака
Федеральная налоговая служба через суд пытается взыскать 97 тысяч рублей с петербургского ресторана, одним из владельцев которого является главный тренер «Зенита» Сергей Семак, сообщает Sport24.
Иск от межрайонной инспекции ФНС России № 25 принят к производству 19 февраля. Его точная сумма — 97 040 рублей. Эти деньги, по версии ФНС, владеющая рестораном компания ранее получила в качестве госпомощи во время пандемии.
Представители компании пояснили, что речь идет о деньгах, которые должны были отправиться на зарплату сотрудника, ныне уже не работающего в ресторане. Деньги государству вернули и в компании не понимают, почему ФНС обратилась в суд.
Сам Семак заявил радиостанции «Говорит Москва», что ничего не знает об иске.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак хочет попробовать свои силы в зарубежном клубе