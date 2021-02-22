«Крылья Советов» переиграли «Химки» и вышли в 1/4 финала Кубка России

Самарские «Крылья Советов» переиграли подмосковные «Химки» в матче 1/8 финала Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу команды из Самары.

Счет в матче был открыт уже на 8-й минуте поединка, отличился Иван Сергеев, который реализовал пенальти. Дмитрий Цыпченко удвоил преимущество самарцев на 62-й минуте, отличился также Егор Голенков на 89-й минуте, а точку в матче поставил Никита Чернов на 90+3 минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что на матче «Химки» — «Крылья Советов» ограничена работа системы VAR.

Кубок России. 1/8 финала

«Химки» — «Крылья Советов» — 0:4

Голы: 0:1 — Сергеев (пенальти), 8; 0:2 — Цыпченко, 62; 0:3 — Голенков, 89; 0:4 — Чернов, 90+3.