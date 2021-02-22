Жалобы биатлонистки Павловой назвали хамством и разгильдяйством

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин раскритиковал слова российских биатлонистов во время чемпионата мира, передает «Спорт день за днем».

Российская спортсменка Евгения Павлова, комментируя неудачные выступления национальной команды, заявила, что тренерский штаб сборной ошибся с местом подготовки к мировому первенству.

«Бывает, дают такие наглые интервью, что читаешь и волосы дыбом встают. Павлова начинает критиковать: неправильно тренируемся, не там живем. Девочка, кто ты такая? Пришла в сборную и молчи. Демократия? Какая это демократия? Хамство и разгильдяйство!» — заявил Аликин.

Сборная России смогла завоевать на чемпионате мира только одну медаль — бронзу в мужской эстафете.

Ранее сообщалось, что Светлана Миронова подвела итоги ЧМ-2021 в Поклюке.