Игроки «Зенита-2» вытащили человека из горящего здания

Футболисты второй команды петербургского «Зенита» Ислам Жилов, Никита Симдянкин и Луис Анула спасли человека из горящего здания. Об этом сообщает клубная пресс-служба на своей страничке в Twitter.

«Во время пробежки они услышали крики, подбежали и увидели дым — в одном из подсобных помещений произошло возгорание. Пока Луис с помощью огнетушителя избавлялся от пламени, парни вытащили потерявшего сознание работника на воздух и вызвали скорую.

Сейчас пострадавший пришел в себя, его жизни ничего не угрожает. Браво, парни!» — написала пресс-служба петербуржцев.

Ранее сообщалось, что на матче «Химки» — «Крылья Советов» ограничена работа системы VAR.