Бывший глава СБР Драчев назвал результат на ЧМ-2021 неудовлетворительным

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал результат на прошедшем в Поклюке чемпионате мира неудовлетворительным. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, в данный момент за российский биатлон отвечают люди, которые уже однажды привели его к развалу.

Драчев заявил, что уровень выступлений атлетов достиг дна, так как отечественные атлеты не имели никаких шансов в личных гонках.



«Нужно садиться всем, кто хочет помочь, и организовать какую-то работу на исправление ситуации», — сказал функционер.

Ранее сообщалось, что Светлана Миронова подвела итоги чемпионата мира 2021 года в Поклюке.