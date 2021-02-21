Хаузер стала первой австрийской биатлонисткой, завоевавшей золото на ЧМ

На чемпионате мира по биатлону завершился женский масс-страт. Победу в гонке одержала представительница Австрии Лиза Тереза Хаузер.



Интересно, что Хаузер стала первой девушкой, которая принесла своей стране золото мирового чемпионата.



На этом чемпионате мира Хаузер также завоевала серебро в гонке преследования и смешанной эстафете.

Ранее экс-тренер сборной России Владимир Аликин раскритиковал подготовку команды.