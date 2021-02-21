Новак Джокович выиграл Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии (Australian Open).

В финале первая ракетка мира обыграл первую ракетку России Даниила Медведева.

Встреча, которая продолжалась 1 час 53 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 7:5, 6:2, 6:2 в пользу сербского теннисиста.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Примечательно, что Джокович девять раз выходил в финал австралийского турнира и девять раз становился его победителем.

Ранее сообщалось, что Медведев сломал ракетку о корт во время второго сета финала Australian Open.