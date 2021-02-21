Новак Джокович выиграл Australian Open
Анастасия Мартыненко
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Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии (Australian Open).
В финале первая ракетка мира обыграл первую ракетку России Даниила Медведева.
Встреча, которая продолжалась 1 час 53 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 7:5, 6:2, 6:2 в пользу сербского теннисиста.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Примечательно, что Джокович девять раз выходил в финал австралийского турнира и девять раз становился его победителем.
Ранее сообщалось, что Медведев сломал ракетку о корт во время второго сета финала Australian Open.